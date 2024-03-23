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23 марта, 21:32

Агент Агузаров обратился к РФС с предложением о сборе средств пострадавшим в «Крокусе»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Здание «Крокус Сити Холла» после теракта.
Фото Сергей Лантюхов/ «Известия»
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Агент Алан Агузаров выступил с инициативой по сбору средств для пострадавших от теракта в «Крокусе». В качестве организатора менеджер предложил выступить РФС.

— Я бы хотел обратиться к Российскому футбольному союзу с просьбой открыть расчетный счет, опубликовав его номер на своих ресурсах. Мы, субъекты футбола — игроки, тренеры, агенты, руководители клубов, в большинстве своем не самые бедные люди, — могли бы оказать помощь семьям пострадавших в этом чудовищном акте насилия в «Крокусе». Руководство нашей страны оказывает поддержку, наверняка это сделают различные организации, давайте же и мы не останемся в стороне! Уверен, актуальнее и действеннее это будет сделать именно так, внутри организации. На месте погибших и пострадавших людей могли быть мы сами или близкие нам люди. Мы должны быть едины в это сложное время! Никакая помощь не вернет погибших матерей, отцов или детей к жизни, но хотя бы даст возможность каждому из нас не остаться безучастным, хоть чем-то поддержать пострадавших, — сказал Агузаров «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Это дело рук нелюдей». Бойцы ММА, боксеры и борцы — о страшном теракте в «Крокус Сити Холле»
Алан Агузаров
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