Акция «Бессмертный полк»: как пройдет в России и принять участие 9 мая

Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2024 года в честь Дня Победы не будет проходить в традиционном формате в виде шествия по соображениям безопасности. Организаторы предлагают рассказать о своем герое онлайн в соцсетях или на сайте «Бессмертного полка», а также другими способами.

Организаторы акции предложили установить фото предков на автомобилях, поставить на аватарку в социальных сетях, носить изображение на одежде или на бейдже. Для россиян проведут специальные флешмобы в соцсетях. Для этого необходимо выложить фотографию с рассказом о своем родственнике, подписав это хештегом #нашБессмертныйПолк.

Портреты героев акции «Бессмертного полка» будут показаны на уличных экранах и на фасадах зданий, а также в эфире ТВ. Некоторые телеканалы проведут трансляцию со встроенным «окном» во время основных передач.

В детских садах, школах, вузах и на предприятиях организаторы предложили установить «Стену памяти», где каждый желающий сможет прикрепить фото ветерана.

9 мая в Москве пройдет примерно 300 мероприятий в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.