Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 09:00

Акция «Бессмертный полк»: как пройдет в России и принять участие 9 мая

9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате
Акция «Бессмертный полк» пройдет в мае в онлайн-формате.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2024 года в честь Дня Победы не будет проходить в традиционном формате в виде шествия по соображениям безопасности. Организаторы предлагают рассказать о своем герое онлайн в соцсетях или на сайте «Бессмертного полка», а также другими способами.

Организаторы акции предложили установить фото предков на автомобилях, поставить на аватарку в социальных сетях, носить изображение на одежде или на бейдже. Для россиян проведут специальные флешмобы в соцсетях. Для этого необходимо выложить фотографию с рассказом о своем родственнике, подписав это хештегом #нашБессмертныйПолк.

Портреты героев акции «Бессмертного полка» будут показаны на уличных экранах и на фасадах зданий, а также в эфире ТВ. Некоторые телеканалы проведут трансляцию со встроенным «окном» во время основных передач.

В детских садах, школах, вузах и на предприятиях организаторы предложили установить «Стену памяти», где каждый желающий сможет прикрепить фото ветерана.

9 мая в Москве пройдет примерно 300 мероприятий в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Бессмертый полк. Акция «Бессмертный полк»: как принять участие в День Победы 9 мая 2024
0
Читайте также
Зрителям запретили приносить флаги России на матчи ЧМ по хоккею в Чехии
ЧМ-2024 по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая
Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Парад на Красной площади: прямой эфир
Популярное видео
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Какие улицы перекроют в Москве в День Победы: информация на 9 мая