Акция «Ночь в музее» 2024: когда пройдет и что в программе мая
18 мая в Москве стартует ежегодная акция «Ночь в музее»
Ежегодная акция «Ночь в музее» состоится в ночь с 18 на 19 мая 2024 года в Москве. Для жителей столицы будут работать до поздней ночи 160 культурных центров, парков и арт-пространств, где проведут концерты, спектакли и экскурсии.
Приводим общую информацию о культурных мероприятиях в Москве в рамках акции «Ночь в музее»:
Усадьбы и парки
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Экскурсия в музее-усадьбе «Люблино».
- Музей-усадьба «Кусково» — выставка «Стекло и керамика в старинном парке» и музыкальный вечер «Джаз и не только».
- Музей-заповедник «Царицыно» — арт-перформанс «Быть семьей» и выступление коллектива Secrets of the third planet.
Арт-пространства
- HSE ART GALLERY — экскурсии по двум выставкам («Голубь, женщина, сфера и много пустого пространства» Марии Паниной и «Солнце с левой стороны» Суржаны Ширабдоржиевой), а также мастер-класс по созданию зина с фотографиями.
- Дом культуры «ГЭС-2».
Музеи
- Новая Третьяковка — выставки и лекции.
- Музей Транспорта Москвы — ралли «Тур Культур» и квест.
- Музей Министерства транспорта РФ — экскурсия.
- Музей русского импрессионизма — выставка «Группа «13», а также мастер-классы по акварели, скетчингу и натюрморту.
- Государственный музей В. В. Маяковского — литературный спектакль «Я сам. Маяковский».
- Еврейский музей и центр толерантности — экскурсия «Еврейский авангард».
- Дом-музей Марины Цветаевой — пешеходная экскурсия «Улица, похожая на реку», а также спектакли «Между молчанием и речью», «Мой черед» и концерт «Дни ускользают в ночь».
- Музей космонавтики — экскурсия «Гагарин. Дорога в космос».
- Московский музей современного искусства — мастер-класс «... не что иное, как радость» и танцевальный перформанс «И весь этот бред тоже».