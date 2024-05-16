Акция «Ночь в музее» 2024: когда пройдет и что в программе мая

Ежегодная акция «Ночь в музее» состоится в ночь с 18 на 19 мая 2024 года в Москве. Для жителей столицы будут работать до поздней ночи 160 культурных центров, парков и арт-пространств, где проведут концерты, спектакли и экскурсии.

Приводим общую информацию о культурных мероприятиях в Москве в рамках акции «Ночь в музее»:

Усадьбы и парки

Экскурсия в м узее-усадьбе «Люблино».

узее-усадьбе «Люблино». Музей-усадьба «Кусково» — выставка «Стекло и керамика в старинном парке» и музыкальный вечер «Джаз и не только».

Музей-заповедник «Царицыно» — арт-перформанс «Быть семьей» и выступление коллектива Secrets of the third planet.

Арт-пространства

HSE ART GALLERY — экскурсии по двум выставкам («Голубь, женщина, сфера и много пустого пространства» Марии Паниной и «Солнце с левой стороны» Суржаны Ширабдоржиевой), а также мастер-класс по созданию зина с фотографиями.

Дом культуры «ГЭС-2».

Музеи