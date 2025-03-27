Актер Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет

На 64-м году жизни скончался актер, телеведущий и заслуженный артист РФ Алексей Веселкин, сообщает пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«26 марта ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности. Это огромная, невосполнимая утрата для РАМТа. Алексей Алексеевич, дорогой, нам всем будет вас не хватать... Глубочайшие наши соболезнования родным и близким. Держитесь! Мы с вами», — говорится в публикации на сайте театра.

Дата и место прощания будут объявлены позже.

Последнее время Веселкин боролся с раком крови. За свою карьеру он вел такие телевизионные программы, как «Царь горы», «Зов предков», «Сделка?!» и «Великолепная пятерка».

Также работал на радио «Маяк», где с 2008 по 2012 год вел шоу «Разум и чувства», а в 2012 году был соведущим шоу «Программа П».

В кинематографе он известен за роли в картинах «Артистка из Грибова», «Досье детектива Дубровского», «Кулагин и партнеры», «Бедная Настя» и «Не родись красивой».