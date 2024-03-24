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24 марта, 02:48

Актер Светлаков рассказал, как спасался во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Светлаков оказался забаррикадирован во время теракта в «Крокус Сити Холл»
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Сергей Светлаков.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Актер и шоумен Сергей Светлаков рассказал, как спасался во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Светлаков вместе со своим другом и племянницей находился среди зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник».

Как рассказал актер, террористы проникли в зал со стороны амфитеатра и открыли стрельбу. Светлаков вместе с другом и племянницей выбежал в узкий коридор, в котором образовалась группа из «20-30 людей». Девушка-менеджер, оказавшаяся в этой группе, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож.

«Дальше с несколькими ребятами мы решили забаррикадировать входы в наш коридор: стулья, диваны... Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», — приводит слова Светлакова журналистка Ксения Собчак.

По словам актера, далее девушка-менеджер предложила открыть несколько дверей и выбежать из здания через фойе. Светлаков рассказал, что после выхода на улицу он с остальными пробежал несколько километров, после чего его встретила на машине жена, опоздавшая на концерт.

«Соболезнования всем пострадавшим. Это был ад», — добавил актер.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил, что пожертвовал 500 тысяч рублей пострадавшим и родственникам погибших при теракте. Футбольный клуб «Зенит» сообщил, что все средства, вырученные по итогам предстоящего матча 23-го тура РПЛ против «Балтики», будут направлены жертвам теракта.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Источник: Telegram-канал Ксении Собчак
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