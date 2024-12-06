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Сегодня, 12:12

Актеру Щербакову диагностировали перелом черепа

Сергей Разин
корреспондент
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Российский актер Борис Щербаков находится в состоянии средней тяжести после диагностированного перелома черепа, сообщает Mash.

По сведениям источника, перед госпитализацией 74-летнего актера нашла жена в час ночи на лестничной клетке без сознания. После того, как Щербаков пришел в себя, он пожаловался на головную боль. Обследование показало, что у него сломано основание головы, проникающая черепо-мозговая травма, ушиб мозга и множественные переломы костей лица.

Сейчас Щербаков находится под наблюдением в общей палате нейрохирургии. Врачи делают все, чтобы не допустить отека мозга.

Борис Щербаков — народный артист России актер театра и кино, а также актер дубляжа.

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