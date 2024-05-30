Актриса Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорится на официальной странице Заворотнюк в соцсетях.

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией. О дате и месте прощания родственники звезды сообщат позднее.

Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.