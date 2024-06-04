Алана Мамаева о недопуске россиян на Олимпиаду-2024: «Это вообще бред»

Алана Мамаева, бывшая жена экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева, и блогер Мария Погребняк ответили на вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

— Наших легкоатлетов не пускают на Олимпиаду. Как вы к этому относитесь?

Мамаева: Негативно.

Погребняк: Конечно! Как можно. Бедные ребята.

Мамаева: Как это не пускают. Как можно наших ребят не пускать. Это вообще бред.

Погребняк: Вызывайте, если что, на разборки «розовых», приедем.

Мамаева: Приедем, разберемся.

Ранее Мамаева и Погребняк выступали в команде «розовых» в телевизионном шоу «Сокровища императора».

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.