Елагин — о смерти Уткина: «Мы все осиротели»

Комментатор Александр Елагин высказался об уходе из жизни Василия Уткина.

«Мы все осиротели. Это единственный человек, с моей точки зрения, которого знали на всем постсоветском пространстве. Его кто-то может не любить, не уважать или не ценить, но Уткин — человек, который вошел даже в анекдоты. Он как Штирлиц, как Чапаев. Он сильно мне помог в тяжелый период жизни. Единственный человек, который подставил плечо. Он мой друг навеки», — сказал Елагин.

Церемония прощания с Уткиным проходит 23 марта в Центральной клинической больнице при президенте России с 11.00 до 14.00. Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет.