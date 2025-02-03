Погибший в авиакатастрофе тренер Кирсанов будет похоронен в США

Наталья Гудина сообщила, что ее муж тренер Александр Кирсанов погибший в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, будет похоронен в США.

«Тело Александра обнаружено, оно сейчас находится в Вашингтоне. Мне нужно выбрать похоронное бюро, которое доставит тело уже к нам. Из American Airlines вчера позвонили нам и сказали, что готовы отправлять тела, но пока некуда. Сейчас я еду в похоронное бюро, чтобы там все решить. Александр будет похоронен в США, но точную дату похорон мне пока сложно назвать. Планируем похоронить у себя в Делавэре», — приводит слова Гудиной ТАСС.

30 января пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, вылетевший из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

По данным Ассоциации фигурного катания США (USFS), при крушении самолета погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.