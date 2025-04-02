Мостовой: «Всегда был популярен среди женщин. А сейчас — уже все равно»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о внимании женского пола.

«Был ли Александр Мостовой популярен среди женщин, когда играл в футбол? Всегда был! Конечно. Один из самых популярных. Когда у тебя есть деньги, ты всегда будешь таким. Я видел некрасивых футболистов, но женщины на них обращали внимание. Популярен ли Александр Мостовой среди женщин сейчас? Мне как-то все равно. Зачем сейчас? Мне же уже не 25 лет. Зачем мне поклонницы? У меня есть хорошая девушка и человек рядом», — сказал 56-летний Мостовой «СЭ».