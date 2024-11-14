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Мостовой: «Интересно было бы попробовать себя актером. Выберу то, где лучше платят»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о желании попробовать себя в роли актера.

«Было бы интересно попробовать себя актером. Интересно все. Можно пробовать все. Где я только не пробовал? Тренерство или актерство? Где больше платят. А что тут такого? Я всегда об этом говорю», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо». Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России проходит обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

Александр Мостовой

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