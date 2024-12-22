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22 декабря, 23:33

Поветкин покинул пост вице-губернатора Вологодской области

Руслан Минаев
Александр Поветкин.
Фото Global Look Press
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Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин покинул должность заместителя губернатора Вологодской области. Он добавил, что теперь сосредоточится на своей семье.

Боксер Александр Поветкин празднует победу над Карлосом Такамой 24&nbsp;октября 2014 года. Поветкина отстранили из-за допинг-нарушения 10-летней давности. Он завершил карьеру еще в 2021 году

«Наш общий путь, хоть был и недолгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к Родине», — написал Поветкин в Telegram-канале.

Он был назначен на должность 14 мая 2024 года. Поветкин отвечал за патриотическое воспитание молодежи и привлечение жителей области к спорту.

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Бокс
Александр Поветкин
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