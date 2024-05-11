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Сегодня, 15:05

Шлеменко назвал сталинскую архитектуру лучшей: «Понимаешь величие народа, который это построил»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Боец Александр Шлеменко
Александр Шлеменко.
Фото Соцсети
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко в интервью «СЭ» объяснил, почему считает сталинскую архитектуру лучшей.

— Вы считаете так называемую сталинскую архитектуру лучшей. Почему? Это из-за ваших личных симпатий к личности Сталина или дело в самой архитектуре?

— Я именно про архитектуру. Она завораживает. Видно, что делали от души. Вот сравните «сталинку», «хрущевку» и «брежневку». Что дороже на рынке? «Сталинки». Хоть они и более старые. А почему? Вот это на все и отвечает. Мне нравятся сталинские высотки, очень нравятся. Я ничего подобного нигде в мире не видел. Ты смотришь — и понимаешь величие народа, который это построил.

— Но стоило ли ради этого сносить старые кварталы Москвы, архитектурные памятники прошлого?

— Конечно, стоило. Любуемся теперь прекрасной архитектурой... и их же не разрушали, а двигали! Такого тоже в мире никто не делал. Целые здания переезжали на десятки метров. Представьте, на что мы были способны! То есть у нас пошла постепенная деградация. Каких-то сто лет назад мы были способны на такие великие стройки. А сейчас, к сожалению, мы не способны на это.

— Есть легенда, что Сталину очень понравилось здание муниципалитета Нью-Йорка — и он дал указание строить так, как там.

— А что в этом плохого? Я точно так же говорил. Я езжу за границу не с целью, чтобы свалить из своего города, а с целью увидеть что-то новое. Мы не во всем можем быть мастерами, мы не все можем знать, но увидеть что-то и сделать нечто подобное... Посмотрите на наш спортзал. Он возник как? По образу и подобию американских спортивных залов. До этого ничего похожего [в России] не было.

Александр Шлеменко. «У москвичей духа однозначно меньше, чем у сибиряков». Шлеменко про инаугурацию, женщин в платках, Дурова и площадь трех вокзалов

На турнире RCC 19, который пройдет 11 мая в Екатеринбурге, Шлеменко встретится с казахстанцем Куатом Хамитовым.

Александр Шлеменко
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