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Шлеменко: «Непонятно, почему Инстасамка висит на плакатах в городе. Их надо снять»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поддержал общество «Отцы», которое выступило против творчества певицы Инстасамки.

— Несколько лет назад была ситуация с Моргенштерном (признан иностранным агентом на территории РФ), сейчас более-менее забыли о нем. А в последнее время слышали музыку, которая вызывала бы похожие чувства? Которую условно хотелось бы запретить.

— Я ее не слушаю, периодически люди выходят с инициативами, — сказал Шлеменко «СЭ». — Сейчас я снял бы эти плакаты какой-то самки непонятной (Инстасамка. — Прим. «СЭ»). Я ее ни разу не слышал, но говорят, что ничего хорошего. Сейчас есть такое общество «Отцы», то есть общество многодетных отцов — вот они против этого. Я полностью поддерживаю. Если там есть призывы к наркотикам, к непонятному поведению... Непонятно, почему она на плакатах появляется в городе. Их надо поснимать.

1 июня в Омске состоится турнир SFC 10, в главном событии которого Александр Шлеменко проведет поединок с Кертисом Миллендером, в со-главном бою Алексей Олейник встретится с Винисиусом Морейрой.

Александр Шлеменко
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