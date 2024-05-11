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Шлеменко: «Москвичи слабее духом, чем сибиряки»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Боец Александр Шлеменко
Александр Шлеменко.
Фото Соцсети
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Российский средневес Александр Шлеменко в интервью «СЭ» рассказал, чем москвичи отличаются от остальных россиян.

— Вы периодически бываете в Москве. Москвичи отличаются от остальных россиян?

— Конечно. Очень сильно отличаются. Во-первых, Москва живет в сотни раз лучше. У них самое все передовое. Москва — это центр, в котором любые движения, модные темы... любые наркоманские движения расходятся от центра — от головы. Как рыба гниет с головы. Точно так же и положительные моменты идут из Москвы. Все передовое, как ни крути, в Москве, а потом уже растекается по другим регионам. Поэтому, естественно, они отличаются. Отличаются своим опытом, поведением и так далее.

— Нет такого, что москвичи мягче?

— По сравнению с сибиряками у них духа однозначно меньше, потому что чем проще (имеет в виду чем более суровые условия. — Прим. «СЭ») условия для жизни — тем сильнее закаливается дух, характер. Сибиряки всегда этим отличались. Когда ты идешь в школу в -30 и когда ты идешь в школу в -10 — это разные вещи. Москва — тяжелый город. Тяжело перемещаться, частые пробки, очень много людей, очень много проходимцев, которые хотят на тебе нажиться.

Александр Шлеменко. «У москвичей духа однозначно меньше, чем у сибиряков». Шлеменко про инаугурацию, женщин в платках, Дурова и площадь трех вокзалов

39-летний Шлеменко проведет бой против казахстанца Куата Хамитова. Бойцы возглавят турнир RCC 19, который пройдет 11 мая в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко
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