Шлеменко про блатные песни: «У каждого есть знакомый, который попадал в тюрьму. Поэтому люди тяготеют»

Российский ветеран ММА Александр Шлеменко рассказал «СЭ» о своем отношении к русскому шансону.

«Шансон бывает разный, — сказал Шлеменко «СЭ». — Например, есть рэп, который прославляет наркоманию, а есть рэп, наоборот, настраивающий на здоровый образ жизни. Так же и здесь. Шансон же тоже разный. Мне нравятся песни Михаила Круга, Шуфутинского — «3 сентября», Кучина. Группу «Лесоповал», бывало, слушал. Своим детям стараюсь не включать, потому что... Что такое Россия исторически? Здесь, как говорится, каждый третий сидит, сидел или будет сидеть. Ну, так же говорили? Поэтому люди тут всегда тяготеют к этому — потому что у каждого есть знакомый, который попадал так или иначе в тюрьму. Я на улице вырос, на грани. На моих глазах умерло куча народа, куча — попали в тюрьму. Я стараюсь своими наставлениями исправить ребят. И получается. Ко мне люди подходят и говорят, что бросили пить, курить, освободились — и все стало нормально. С шансоном — то же самое. Это же культура целая. Сколько людей в тюрьме сидит? Им это нравится. Опять же, без перегибов. Есть разный шансон. Есть очень жесткий, уркаганский, а есть тот, который Круг пел. Что плохого в песне Круга «Давай поговорим» или «Девочка-пай»? Вилли Токарев, Звездинский — мне нравится его песня «Перестройка».

11 мая на турнире RCC 19 в Екатеринбурге Шлеменко проведет бой против Куата Хамитова.

Согласно Sherdog, на счету 39-летнего Шлеменко 63 победы, 15 поражений и 1 ничья.