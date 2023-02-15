Тихонов: «Для Овечкина смерть отца — это большой удар, но я не сомневаюсь, что он продолжит играть»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о смерти отца нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«С Михаилом Овечкиным я был знаком. Он был помоложе меня, рановато ушел. Родил такого сына — я уверен, что талантами не становятся, а рождаются. Тренируются миллионы, а такими спортсменами становятся единицы. Саша — это Пушкин хоккея. Для него смерть отца — это большой удар, но я не сомневаюсь, что он продолжит играть. За отца Саша добавит несколько десятков шайб. Он боец, все будет нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Сегодня, 15 февраля, Александр Овечкин объявил о смерти своего отца. 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.