Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 23:06

Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова

Алина Савинова
Александр Усик.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова, сообщил в своем Telegram-канале олимпийский чемпион и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк.

Отмечается, что обстоятельства ареста спортсмена в настоящее время выясняются.

37-летний Усик остается непобежденным украинским боксером. Всего за карьеру на профессиональном ринге он провел 22 боя, в 14 из которых одержал победы нокаутом.

21 декабря украинец в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) должен провести реванш с Тайсоном Фьюри.

Бокс
Александр Усик

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Клебо хочет возвращения российских лыжников на международную арену
В РУСАДА считают нецелесообразным уголовное наказание за допинг в России
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Сегодня
Вчера
Неделя