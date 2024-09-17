Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова

Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова, сообщил в своем Telegram-канале олимпийский чемпион и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк.

Отмечается, что обстоятельства ареста спортсмена в настоящее время выясняются.

37-летний Усик остается непобежденным украинским боксером. Всего за карьеру на профессиональном ринге он провел 22 боя, в 14 из которых одержал победы нокаутом.

21 декабря украинец в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) должен провести реванш с Тайсоном Фьюри.