Чумаков — о Моисееве: «После такой сложной болезни он радовался жизни, насколько мог»

Российский певец Алексей Чумаков отреагировал на новость о смерти Бориса Моисеева.

«Это грустно невероятно. После такой сложной болезни он достаточно долго жил и радовался жизни, насколько он мог и умел это делать», — приводит RT слова Чумакова.

Российский и советский певец скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Летом стало известно, что артист перенес два инсульта, частично его парализовало.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве Белорусской ССР. Являлся многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».