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27 сентября, 18:39

Чумаков — о Моисееве: «После такой сложной болезни он радовался жизни, насколько мог»

Мария Гусева

Российский певец Алексей Чумаков отреагировал на новость о смерти Бориса Моисеева.

«Это грустно невероятно. После такой сложной болезни он достаточно долго жил и радовался жизни, насколько он мог и умел это делать», — приводит RT слова Чумакова.

Российский и советский певец скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Летом стало известно, что артист перенес два инсульта, частично его парализовало.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве Белорусской ССР. Являлся многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».

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Источник: https://russian.rt.com/nopolitics/news/1054177-boris-moiseev-rossiya-pevec
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