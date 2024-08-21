В Республике Алтай покончила с собой 17-летняя самбистка

Алтайская самбистка Ксюша Чепонова покончила с собой. Девушка тренировалась в Новосибирске.

В Telegram-канале 17-летней спортменки появился пост об издевательствах по национальному признаку.

«Я не была хорошим человеком, но и плохим не была, я не понимаю, в чем моя вина? В том, что я родилась с узкими глазами, или в том, что я темного цвета кожи? Я никогда не стыдилась своей национальности, до тех пор пока некоторые люди не стали превращать это в шутку», — сказано в сообщении.

На странице во «ВКонтакте» Новосибирской региональной федерации самбо появился некролог.

«Совсем юная, перспективная спортсменка, у которой жизнь только начиналась... Невозможно поверить, страшно, горько и нелепо, когда уходят такие молодые, добродушные, светлые люди», — говорится в сообщении.

В комментариях под предсмертной запиской большая часть сообщений знакомых девушки также свидетельствуют о возможном буллинге.