Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 19:24

В Республике Алтай покончила с собой 17-летняя самбистка

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Алтайская самбистка Ксюша Чепонова покончила с собой. Девушка тренировалась в Новосибирске.

В Telegram-канале 17-летней спортменки появился пост об издевательствах по национальному признаку.

«Я не была хорошим человеком, но и плохим не была, я не понимаю, в чем моя вина? В том, что я родилась с узкими глазами, или в том, что я темного цвета кожи? Я никогда не стыдилась своей национальности, до тех пор пока некоторые люди не стали превращать это в шутку», — сказано в сообщении.

На странице во «ВКонтакте» Новосибирской региональной федерации самбо появился некролог.

«Совсем юная, перспективная спортсменка, у которой жизнь только начиналась... Невозможно поверить, страшно, горько и нелепо, когда уходят такие молодые, добродушные, светлые люди», — говорится в сообщении.

В комментариях под предсмертной запиской большая часть сообщений знакомых девушки также свидетельствуют о возможном буллинге.

3
Обсудить
Читайте также
Экс-следователь ВАДА требует создания независимого антидопингового агентства
В 2024 году персонажу Чебурашке исполнится 58 лет
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Обладатель Кубка Стэнли хочет в «Ак Барс», «СЮ» отказался от казанского ветерана. Главные трансферные новости КХЛ на 21 августа
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Массовый сбой произошел в работе мессенджеров