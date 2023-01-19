Дани Алвеса арестуют по обвинению в сексуальном насилии

Известного бразильского футболиста Дани Алвеса арестуют по обвинению в сексуальном насилии, сообщает Antena 3.

По информации источника, Алвес будет арестован в ближайшую пятницу по подозрению в сексуальных домогательствах к молодой женщине в ночном клубе Sutton в Барселоне 30 декабря.

20 января футболист должен явиться в полицейский участок Лес-Кортс в каталонской столице для допроса. Впоследствии он будет доставлен на полицейской машине в один из судов, где он будет давать показания следователю. Отмечается, что в защиту Дани выступила его жена. Она сказала, что с Алвесом постоянно заигрывают различные девушки. По ее мнению, Алвес никогда не допустил бы такого поведения.

По версии заявителя, Алвес, который находился в отпуске в Барселоне после участия на ЧМ-2022, на вечеринке в ночном клубе подошел к молодой женщине и без ее согласия засунул руку ей под нижнее белье. По показаниям потерпевшей, когда ей удалось уйти от футболиста, она сообщила об этом своим друзьям и охране ночного клуба, которая обратились в каталонскую полицию.

Сам Алвес подтвердил, что был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг. Он заявил, что это является попыткой навредить ему и его близким.

В настоящий момент Алвес является защитником мексиканского «Пумаса». На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие в двух матчах в составе сборной Бразилии.