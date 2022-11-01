АНА представила итоги первой пересадки генетически модифицированного сердца свиньи человеку

Американская ассоциация изучения сердца рассказала о судьбе пациента с пересаженным генномодифицированным сердцем свиньи.

Американская ассоциация изучения сердца, она же АНА, рассказала о судьбе 57-летнего Дэвида Беннета, которому в январе этого года было трансплантировано генетически модифицированное сердце свиньи. Несмотря на улучшения сразу после проведенной в Штатах операции, спустя пару месяцев пациент, имевший ранее неизлечимую кардиопатологию, скончался. Причиной смерти, по словам специалистов, стала дистолическая сердечная недостаточность. После инцидента безопасность такого рода пересадки была поставлена под вопрос.

Повторный пересмотр результатов ЭКГ скончавшегося пациента показал завышенные значения PR, QRS и QT на протяжении всего времени после операции. Это означает, что при подобной трансплантации наблюдается сбой в функционировании клеточных систем, осуществляющих передачу электроимпульсов в сердце. Стимуляция предсердий электрическими импульсами способствовала улучшению проводимости.

Полученные данные помогут ученым определить причины появления электрических аномалий при ксенотрансплантации, а также избежать негативных исходов после пересадки.