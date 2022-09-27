Волочкова о смерти Моисеева: «Большое счастье, что мы успели пожить с великими людьми»

Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала смерть Бориса Моисеева.

Российский и советский певец скончался 27 сентября на 69-м году жизни.

«Борис был моим большим другом. Он много помогал мне в творческом плане. У Бориса было хореографическое образование. Как-то на передаче «Рождественские встречи» Моисеев помог поставить мне номер. Он был светлым и хорошим человеком. И главное — он умел дружить! Это большая утрата для нас. Очень тяжело, когда люди уходят из жизни. Но большое счастье, что мы успели пожить с великими людьми», — сказала Волочкова «СЭ».

Летом стало известно, что артист перенес два инсульта, частично его парализовало.