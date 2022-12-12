Анатолий Карпов рассказал о своем самочувствие после выхода на работу

Депутат Госдумы, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о своем самочувствие после выхода на работу.

Депутат был госпитализирован 31 октября, а 15 ноября, по словам его помощника, был выписан из больницы.

«Чувствую себя хорошо. Сегодня вышел на работу — завтра пленарное заседание, к нему надо было подготовиться», — сказал Карпов ТАСС.

71-летний Карпов становился двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.