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1 октября, 19:52

Анатолий Карпов считает, что «русофобия достигла высшего предела»

Артем Бухаев
Корреспондент
Анатолий Карпов.
Фото Global Look Press

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию со швейцарской визой для поездки в Женеву на показ фильма «Чемпион мира».

«Это не простая бюрократия. Это отношение к России и ее гражданам. Мы должны учитывать, что сейчас русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она уже на уровне геноцида русского народа. В поездке мне удалось сделать видеообращение зрителям. Я его записал и передал, поучаствовал. Хотя, конечно, личное присутствие — это совсем другое дело. Швейцарская федерация хотела показать фильм. Но история с визой не имеет отношения ни к спорту, ни к шахматам. Это программа, которую мы проводим в разных странах, под названием «Искусство объединяет». Показ художественного фильма о шахматах и был представлен руководству ООН в Европе. Именно под таким, я считаю, благим началом мы получили главную площадку в Женеве», — сказал Карпов «СЭ».

В связи с невозможностью приехать в Женеву Карпов, чемпион мира по шахматам, записал видеообращение к зрителям в Женеве, которое было показано во вторник перед демонстрацией киноленты во Дворце Наций.

Анатолий Карпов. «Русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она на уровне геноцида». Карпов — об отказе в швейцарской визе
Анатолий Карпов
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