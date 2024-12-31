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Сегодня, 21:40

Андреев: «На новогоднем столе обязательно должна быть сельдь под шубой»

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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, какое блюдо обязательно должно быть на новогоднем столе.

«Главное новогоднее блюдо на моем столе? Сто процентов сельдь под шубой, без этого вообще не вариант. Главное ее хорошо приготовить», — отметил Андреев «РБ Спорт».

Дмитрий Андреев долгое время работал спортивным директором «Оренбурга». В этом году он был отстранен от футбольной деятельности на один год решением РФС за неподобающие высказывания в адрес судей после матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

Источник: «РБ Спорт»
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