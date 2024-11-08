Арестованному спортивному комментатору Рабаданову грозит до восьми лет колонии

Спортивному комментатору Рамазану Рабаданову грозит лишение свободы сроком от шести до восьми лет, сообщает РИА «Новости Спорт».

Отмечается, что против него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). 8 ноября Ленинский суд Махачкалы арестовал Рабаданова на два месяца.

7 ноября стало известно о задержании Рабаданова в Махачкале. Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, к комментатору на улице «подошли люди и засунули ему в куртку гранату».

Рабаданов комментирует турниры по смешанным единоборствам, борьбе и собачьим боям, а также озвучивает фильмы.