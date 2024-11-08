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Сегодня, 21:09

Арестованному спортивному комментатору Рабаданову грозит до восьми лет колонии

Руслан Минаев
Рамазан Рабаданов.
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Спортивному комментатору Рамазану Рабаданову грозит лишение свободы сроком от шести до восьми лет, сообщает РИА «Новости Спорт».

Отмечается, что против него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). 8 ноября Ленинский суд Махачкалы арестовал Рабаданова на два месяца.

Рамазан Рабаданов. «Подошли и засунули в куртку гранату». Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале

7 ноября стало известно о задержании Рабаданова в Махачкале. Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, к комментатору на улице «подошли люди и засунули ему в куртку гранату».

Рабаданов комментирует турниры по смешанным единоборствам, борьбе и собачьим боям, а также озвучивает фильмы.

Источник: РИА

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