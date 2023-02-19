Арестованные за захват заложников в Москве оказались безработными

В пресс-службе московской полиции рассказали, что арестованные за захват заложников в Москве оказались безработными, сообщает KP.RU.

Около 20:00 в цветочный магазин напротив Покровского монастыря вошли двое мужчин. Затем соседи из салонов красоты и продуктовых услышали громкий хлопок (выстрел), женские крики.

В пресс-службе столичной полиции позже сообщили скупые подробности. Во-первых, один из этих товарищей действительно был вооружен «предметом, похожим на пистолет». Увидев за стеклянными дверями первых прибывших на место полицейских, «подозреваемые укрылись в помещении с сотрудницей магазина и удерживали ее внутри». Но в итоге все-таки были задержаны и обезврежены.

«Женщина в результате происшествия не пострадала», — уточнили в главке.

Как стало известно чуть позже, эти загадочные двое не просто взяли цветочницу в заложницы и пугая ее, выстрелил в потолок, но и по полицейским открыли огонь — ранили сотрудника в руку.

В субботу этих двоих доставили в суд. Андрею Сафронову и Алексею Горюнкову около сорока лет. Один сантехник, другой столяр-краснодеревщик. В следствии рассказывают, что Сафронова и Горюнкова имели проблемы с наркотиками. В последнее они вдвоем обитают в недостроенной бане на территории Подмосковья.