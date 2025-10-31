Арестованы двое подозреваемых в убийстве президента «Кармиотиссы»

Полиция арестовала двух выходцев Грузии по подозрению в убийстве президента кипрского клуба «Кармиотисса» Ставроса Димостенуса, сообщает ТАСС со ссылкой на греческий телеканал ERT-news.

Два 28-летних троюродных брата арестованы в Салониках. Один из них был водителем автомобиля, участвовавшего в преступлении, а второй — водителями автомобиля, на котором преступник скрылся. После совершения преступления водитель основного автомобиля сел в автомобиль, на котором преступник скрылся, в качестве пассажира. Именно в этой машине были обнаружены генетический материал и отпечатки пальцев.

Документы уже поступили в суд и прокуратуру. Предположительно только один из них стрелял, однако кипрские власти считают обоих исполнителями убийства. Ожидается, что оба задержанных предстанут перед прокурором завтра.

Демосфенус был застрелен на автомагистрали в Лимасоле 17 октября. Он занимал пост президента «Кармиотисса» с 2023 года. В период с февраля по апрель 2023-го команду тренировал россиянин Александр Кержаков.