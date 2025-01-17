Автомобиль въехал в толпу болельщиков после матча «Сибирь» — «Локомотив»

Автомобиль въехал в толпу болельщиков после матча FONBET чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Локомотивом» в Новосибирске, сообщает Mash Siberia.

Среди пострадавших числятся два человека. По информации очевидцев, толпа поднялась к остановке в начале Октябрьского моста, когда все случилось. Водитель иномарки перестроился в среднюю полосу, в то время как автомобиль справа резко поехал в его сторону. Водитель был вынужден совершить маневр, в резльтате которого случилось происшествие.

Полицейские разбираются в ситуации. Характер травм у пострадавших уточняется.