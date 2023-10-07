Бах рассказал, что позиция МОК по допуску россиян встречает все больше поддержки

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что позиция по поводу допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе встречает все больше поддержки.

Он заявил, что организация даем возможность спортсменам соревноваться и вносить свой вклад во взаимопонимание и мир.

«Многочисленные чемпионаты мира и квалификационные соревнования с участием россиян были организованы без серьезных происшествий, потому что спортсмены выступают на соревнованиях с олимпийским духом», — цитирует «РИА Новости» Баха со ссылой на Inside the Games.

МОК до сих пор не принял решение по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.