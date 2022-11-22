Балерун Полунин высказался об отстранении российских спортсменов

Артист балета Сергей Полунин в интервью «СЭ» прокомментировал отстранение российских спортсменов и артистов от международных мероприятий.

— В спорте есть отстранение российских спортсменов. В балете тоже есть отмена русских, так называемый кэнселинг?

— Есть, это не придуманное. Я поначалу скептически относился — наверное, немного додумывают. Ни на йоту, ни на маленький процент. У тебя спрашивают: либо ты высказываешься, тогда мы тебя принимаем, либо извини. То есть у тебя есть опция.

— В спорте похожая ситуация. Давайте проговорим, насколько это по делу, ведь кто-то считает, что все справедливо.

— Нет, это несправедливо. Спорт и искусство объединяют. Да, в спорте больше конкуренции, но это хорошо, она должна двигать прогресс. Но эти вещи должны объединять нации. Как футбол сейчас, во время чемпионата мира. В любое время.

— Тогда вам ответят: вы же сделали татуировку с президентом России. Получается, высказались.

— Высказываться можно. Ты можешь придерживаться нейтральной позиции, но для меня этот выбор хуже всего. Ты не к Богу тянешься, не к дьяволу, а просто барахтаешься где-то между, в полупозиции. Это делает нас никем. Все равно выбор должен быть, но при этом я за объединение. То есть я не покидаю Россию, но я за то, чтобы находить пути деэскалации. Везде есть люди хорошие и плохие, в любой стране. Я сделал выбор, но все равно буду искать пути примирения, — сказал Полунин.