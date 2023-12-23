Baza: бывший член сборной России по борьбе избил девушку из Казахстана в Таиланде

Бывший член сборной России по борьбе и знаменосец Олимпийских игр в Токио в составе сборной Македонии Магомед Нуров избил девушку в Таиланде, сообщает telegram-канал Baza.

Пострадавшая Регина Крюкова родом из Казахстана. Девушка рассказала, что нападавший домогался ее и угрожал «оторвать руки с ногами».

Инцидент произошел 15 декабря. Крюкова стояла рядом со своим скутером, когда к ней подошел Нуров. По словам девушки, мужчина предложил ей «прокатиться и развлечься» и начал поднимать ее футболку.

Сначала произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Нуров нанес несколько ударов по лицу.

После того как девушка рассказала в сети о произошедшем, мужчина продолжил угрожать ей.

Крюкова обратилась в полицию и посольство. В результате чего экс-спортсмену выписали штраф в размере 2700 рублей и запретили выходить на связь с Крюковой. Тем не менее он пытается снова встретиться с девушкой, чтобы обсудить произошедшее.