Бекхэм показал танец под песню экс-участниц Spice Girls на 50-летии Виктории Адамс

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм опубликовал видео с юбилея своей супруги Виктории Бекхэм (Адамс).

В среду, 17 апреля, британской певице и модному дизайнеру исполнилось 50 лет. Футболист выложил в соцсети видео, на котором Виктория вместе со своими подругами исполняют танец под песню экс-участниц Spice Girls.

Бекхэм входила в состав коллектива Touch («Прикосновение»), который потом был переименован в Spice Girls (девушки получили прозвище Перчинки). В 2001 году группа распалась, и Виктория начала сольную карьеру. Певица замужем за Дэвидом Бекхэмом с июля 1999 года.