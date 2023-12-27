Бесплатные катки в Москве: где покататься в новогодние праздники

Сегодня, 20:00
Во всех округах Москвы будут открыты Бесплатные ледовые катки. Всего в проекте участвует 22 площадки. Попасть на бесплатный каток смогут все желающие от трех лет. При входе необходимо показать пригласительный билет и паспорт.
В Восточном округе — Вешняки, ул. Вешняковская, вл. 16.
В Гольяново, ул. Уральская, вл. 16.
Косино-Ухтомский район, ул. Святоозерская, вл. 1.
Новокосино, ул. Городецкая, вл. 1.
Теплый Стан, ул. Теплый Стан, вл. 1б.
Южное Бутово, ул. Адмирала Руднева, вл. 8.
Отрадное, сквер на ул. Хачатуряна.
Южное Медведково, ул. Сухонская, 6, стр. 1.
Проезд Серебрякова, напротив вл. 14, стр.
Куркино, пересечение ул. Соколово-Мещерская и Юровская
Митино, ул. Митинская, вл. 31.
Ул. Авиационная, вл. 24, площадь у метро «Щукинская».
Все катки работают с 11:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным. В день, как правило, проходит по 4—6 сеансов катания длиной 1, 1,5 или 2 часа.
Для попадания на бесплатный каток необходимо получить пригласительный билет на сайте «Московских сезонов».