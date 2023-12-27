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Сегодня, 20:00

Бесплатные катки в Москве: где покататься в новогодние праздники

Москвичи и гости столицы смогут покататься на бесплатных катках
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Лед.
Фото «СЭ»
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Во всех округах Москвы будут открыты Бесплатные ледовые катки. Всего в проекте участвует 22 площадки. Попасть на бесплатный каток смогут все желающие от трех лет. При входе необходимо показать пригласительный билет и паспорт.

Адреса бесплатных катков в Москве:

  1. В Братееве по адресу ул. Ключевая, вл. 22.
  2. В Коптеве на территории парка «Бригантина» по адресу Коптевский бульвар, вл. 18.
  3. В Центральном административном округе на площади Революции.
  4. В районе Очаково-Матвеевское на ул. Матвеевской, вл. 2.
  5. В Тропарево-Никулине на Мичуринском проспекте в Олимпийской деревне возле дома 4, стр. 3.
  6. В Зеленоградском округе — Зеленоград, 16-й микрорайон, бульварная зона.

  7. В Восточном округе — Вешняки, ул. Вешняковская, вл. 16.

  8. В Гольяново, ул. Уральская, вл. 16.

  9. Косино-Ухтомский район, ул. Святоозерская, вл. 1.

  10. Новокосино, ул. Городецкая, вл. 1.

  11. Кузьминки — площадь Славы, Волгоградский пр-т, вл. 119.
  12. Марьино, ул. Перерва, вл. 52.
  13. Некрасовка, сквер у ст. метро «Некрасовка».
  14. Новые Черемушки, ул. Профсоюзная, вл. 41.

  15. Теплый Стан, ул. Теплый Стан, вл. 1б.

  16. Южное Бутово, ул. Адмирала Руднева, вл. 8.

  17. Отрадное, сквер на ул. Хачатуряна.

  18. Южное Медведково, ул. Сухонская, 6, стр. 1.

  19. Проезд Серебрякова, напротив вл. 14, стр.

  20. Куркино, пересечение ул. Соколово-Мещерская и Юровская

  21. Митино, ул. Митинская, вл. 31.

  22. Ул. Авиационная, вл. 24, площадь у метро «Щукинская».

Все катки работают с 11:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным. В день, как правило, проходит по 4—6 сеансов катания длиной 1, 1,5 или 2 часа.

Для попадания на бесплатный каток необходимо получить пригласительный билет на сайте «Московских сезонов».

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