Источник: арестован бизнесмен Садыгов

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», арестован и находится в следственном изоляторе, утверждает журналист Иван Карпов. Во вторник, 10 декабря, прошли обыски в компаниях предпринимателя.

По данным инсайдера, задержание, вероятно, связано с коммерческой деятельностью бизнесмена.

В феврале 2023 года появилась информация, что Садыгова проверяли на причастность к вымогательству 200 миллионов рублей.

Как утверждает Telegram-канал Baza, в ноябре 2024-го на Садыгова было возбуждено дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Следствие просило арестовать бизнесмена, но суд отправил его под домашний арест. Несколько дней назад срок содержания был продлен.