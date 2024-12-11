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Сегодня, 22:54

Baza: бизнесмен Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ

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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», был задержан сотрудниками ФСБ, утверждает Telegram-канал Baza. Предварительно, его подозревают по статье «Мошенничество».

По данным источника, мера пресечения предпринимателю пока не избиралась. Сообщается, что задержание связано не с футболом, а со строительным бизнесом Садыгова в Московской области.

Бизнесмен перестал выходить на связь со знакомыми и коллегами с 15 часов дня вторника, 10 декабря. В тот же день в офисах его компании прошли обыски.

Источник: t.me/bazabazon
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ФК Химки
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