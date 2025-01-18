Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 21:10

Блогер Суворкин раскрыл, что Седокова изменяла баскетболисту Тимме с Кокориным

Алина Савинова
Александр Кокорин и Анна Седокова.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен

Светский блогер Антон Суворкин рассказал, что певица Анна Седокова во время съемок в телепроекте «Выжить в Дубае» изменила латвийскому баскетболисту Янису Тимме с российским футболистом Александром Кокориным.

По словам блогера, эту информацию он узнал от членов съемочной группы. Другие участники шоу также были в курсе романа Седоковой, однако они не стали раскрывать этот секрет, чтобы не разрушать брак артистки.

«Анна Седокова умоляла вырезать этот сегмент, чтобы все не вывалилось в публичный доступ. Хотите знать, с кем спала Анна Седокова на шоу «Выжить в Дубае»? Как обалдел я. Стопроцентная инфа, дорогие мои. Аня спала с Кокориным», — цитирует Суворкина КП Спорт со ссылкой на его YouTube-шоу Anton S. Live.

Седокова и Тимма состояли в браке с 2020 года. В декабре 2024-го они развелись. Спустя неделю после их развода стало известно о смерти баскетболиста. Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. По предварительной информации, Тимма покончил с собой.

Источник: КП Спорт
1
Александр Кокорин
Баскетбол
Янис Тимма
Читайте также
ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
Ушел из жизни обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу
В МИД РФ назвали ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве
Атака на ученицу Плющенко и падения в борт. Как прошло первенство Москвы младшего возраста
Пушилин рассказал о выстроенных ВФУ подземных городках в Курахово
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя