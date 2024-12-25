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Боец ММА Ахъядов летал в Турцию для вступления в ИГ

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Боец ММА Ламберд Ахъядов летал в Турцию, чтобы вступить в ряды «Исламского государства» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), информирует РИА Новости со ссылкой на представленные в суде материалы дела.

Ламберд Ахъядов. Боец ММА жестоко убил дорожного инспектора в Москве. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Сообщается, что, обвиняемый, исповедуя ислам, стал разделять идеологию террористической организации — нетерпимое отношение к другим религиям и неверующим людям, сформировал для себя положительное отношение к совершению насильственных действий в отношении их представителей.

Ахъядова обвиняют по нескольким статьям УК РФ: теракт (статья 205), участие в деятельности террористической организации (статья 205.5), посягательство на жизнь сотрудника полиции и применение насилия к полицейскому (статьи 317 и 318).

31 декабря 2022 года Ахъядов заколол в центре столицы сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Свою вину он не признает.

Источник: РИА Новости
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