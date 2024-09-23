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Сегодня, 17:03

Боец ММА Чичаев обжаловал арест по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Алина Савинова
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Защита бойца ММА Умара Чичаева обжаловала решение о его аресте по делу о стрельбе возле офиса Wildberries.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», — приводит РИА Новости слова представителя Басманного суда Москвы.

Дата рассмотрения процессуального документа в Мосгорсуде пока не назначена.

18 сентября в бизнес-центре «Романов двор» возле головного офиса Wildberries произошла перестрелка. Суд отправил Чичаева в СИЗО вместе с 29 предполагаемыми соучастниками.

Сообщалось, что на заседании по избранию меры пресечения после стрельбы спортсмен себя плохо чувствовал и говорил с трудом. Судья разрешил ему отвечать на вопросы в сидячем положении. При этом у Чичаева были перебинтованы голова и рука.

35-летний Чичаев является чемпионом Европы и мира по тхэквондо, а также мастером спорта по кикбоксингу.

Источник: РИА Новости
ММА

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