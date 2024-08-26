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Сегодня, 12:00

Боксер Усик больше не хочет становиться президентом Украины

Виктория Кравченко
Александр Усик.
Фото Global Look Press
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Украинский боксер Александр Усик сообщил, что не планирует менять карьеру ради политических амбиций и не стремится стать президентом Украины.

«Стать президентом Украины? Нет, мне не нравится эта идея. Политическая карьера меня не интересует, потому что я не верю в политику. В ней тебе приходится говорить вещи, о которых ты не собираешься говорить. Меня замучает совесть», — передает слова Усика «КП Спорт» со ссылкой на YouTube-канале Video NV.

Он также подчеркнул, что именно бокс остается для него важной частью и оставлять его он не намерен.

Усик рассказал, что для украинских спортсменов смена карьеры на политическую не является чем-то необычным.

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: КП Спорт
Александр Усик
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