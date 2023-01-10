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Сегодня, 10:43

Более 16 тысяч спортивных мероприятий прошло в России в новогодние праздники

Руслан Минаев
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Более 16 тысяч спортивных мероприятий прошло в России в новогодние праздники.

«На старте 2023 года уже более 3,5 миллиона россиян активно вовлечены в занятия физической культурой и спортом — все они присоединились к мероприятиям декады спорта и здоровья. Всего в рамках нее в новогодние каникулы в регионах России прошло более 16 тысяч спортивных мероприятий, что на 1 тысячу больше, чем годом ранее», — цитирует ТАСС вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По словам организаторов, целью декады спорта является привлечение россиян к популяризации спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/16764127
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