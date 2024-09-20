Бойца ММА Чичаева опросили в суде после стрельбы у офиса Wildberries

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Бойца смешанных единоборств Умара Чичаева привезли в суд на заседание по избранию меры пресечения после стрельбы у офиса Wildberries, сообщает РИА «Новости Спорт».
Во время заседания спортсмен себя плохо чувствовал и говорил с трудом. Судья разрешил ему отвечать на вопросы в сидячем положении. При этом у Чичаева были перебинтованы голова и рука.
Чичаев ответил в суде, что у него четверо несовершеннолетних детей. Остальных подробностей он не рассказал, поскольку заседание закрыли по соображениям безопасности.
Ранее суд арестовал шестерых обвиняемых до 18 ноября. Всего по делу были задержаны 27 человек.