Бойца ММА Чичаева опросили в суде после стрельбы у офиса Wildberries

Бойца смешанных единоборств Умара Чичаева привезли в суд на заседание по избранию меры пресечения после стрельбы у офиса Wildberries, сообщает РИА «Новости Спорт».

Во время заседания спортсмен себя плохо чувствовал и говорил с трудом. Судья разрешил ему отвечать на вопросы в сидячем положении. При этом у Чичаева были перебинтованы голова и рука.

Чичаев ответил в суде, что у него четверо несовершеннолетних детей. Остальных подробностей он не рассказал, поскольку заседание закрыли по соображениям безопасности.

Ранее суд арестовал шестерых обвиняемых до 18 ноября. Всего по делу были задержаны 27 человек.