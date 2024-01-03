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«Брат» и «Брат-2»: какой ТВ-канал покажет и когда смотреть в новогодние праздники 2024

РЕН ТВ покажет «Брат» и «Брат-2» 4 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кадр из фильма «Брат», реж. Алексей Балабанов.
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Российский телеканал РЕН ТВ покажет фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» 4 января, в четверг. Первая часть начнется в 19.45 по московскому времени, а вторая — в 21.45 мск.

Главные роли сыграли Сергей Бодров и Виктор Сухоруков.

Премьера драмы «Брат» состоялась в 1997 году. В центре сюжета молодой парень по имени Данила Багров, который демобилизовался и вернулся в родной город. Однако скучная жизнь российской провинции оказалась не для него, поэтому он принимает решение переехать в Петербург, где живет его старший брат.

Продолжение культового фильма вышло в 2000-м. Во второй части Данила Багров встречает своих друзей по службе в Чечне, но один из них погибает из-за своего брата-хоккеиста, который играет в США. Главный герой летит за океан, чтобы разобраться в случившемся.

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