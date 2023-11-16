Британка Линн Пинчес отказалась играть против трансгендера в финале турнира по пулу

Линн Пинчес из Великобритании отказалась играть против трансгендера Харриет Хейнс в финале турнира по пулу Ladies Champion of Champions.

«Это был всего лишь четвертый финал в моей жизни, но трофей или деньги ничего не значат для меня без справедливости, и именно это я сказала директору турнира после игры», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph слова Пинчес.

Спортсменка отметила, что отказ от матча стал для нее самым тяжелым поступком в жизни и добавила, что ни разу не пропустила ни одной игры за 30 лет карьеры.

12 ноября Пинчес в матче против Хейнс, биологического мужчины, совершила начальный удар, чтобы официально начать поединок, после этого пожала руку сопернику и рефери, убрала кий и покинула арену под аплодисменты публики.

Ранее Всемирная федерация бильярда с восемью шарами (WEPF) под эгидой которой проходят соревнования по английскому пулу, разрешили трансгендерам и небинарным людям принимать участие в соревнованиях среди женщин.