Будет ли салют в Москве в День Победы: что известно о фейерверке в столице 9 мая 2024

В четверг, 9 мая 2024 года, будет праздноваться 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Традиционно главным мероприятием станет парад военной техники и военнослужащих на Красной площади в Москве. Обычно празднование завершается салютом.

Прогремит ли он на Красной площади в 2024 году, станет известно ближе к дате. Салют на День Победы в Москве обычно начинается в 22.00 и продолжается около 10 минут.

Известно, в 2024 году программу празднования 79-й годовщины Дня Победы вынужденно изменили. Праздничный салют будет не везде. Таким образом, власти Москвы не будут запускать праздничный фейерверк на День Победы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Шествие «Бессмертный полк», которое традиционно проходит в День Победы, в Москве 9 мая 2024 года в очном формате не состоится. Такое решение было принято по соображениям безопасности.

При этом, организаторы предлагают несколько альтернативных вариантов участия в памятной акции для всех желающих. Принять участие в «Бессмертном полку» в этом году можно с 1 по 12 мая и на работе, в общественном или служебном транспорте, на воде, в воздухе, в школах и в детских садах.