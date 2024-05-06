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Будет ли воздушный парад в Москве на День Победы 9 мая 2024

Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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В четверг, 9 мая, состоится празднование 79-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно на Красной площади пройдет парад Победы, в котором примут участие более 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

В репетиции воздушного парада участвовали только две группы и шесть самолетов, которые нарисовали в небе триколор. Пролет самолетов зависит от погодных условий. В этот день синоптики обещают кратковременные осадки, снегопад, дожди и порывистый ветер. Однако на данный момент впервые за два года воздушный парад заявлен. Ожидается, что в этом году он завершится пролетом авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Напомним, что в 2023-м и 2022-м воздушные части не принимали участия в параде.

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