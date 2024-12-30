Отец Алексея Бугаева: «Он не разрешал говорить с журналистами о том, что он на СВО»

Отец экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева Иван Бугаев ответил на вопрос «РБ Спорт», когда в последний раз общался с сыном.

«Не так давно. Но пока я не могу сказать большего. Вообще, он мне не разрешал общаться с журналистами на тему СВО. Но теперь уже что...» — цитирует Бугаева-старшего «РБ Спорт».

О смерти Бугаева стало известно 29 декабря.

Игрок выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар». В составе «Локомотива» Бугаев завоевал Суперкубок России-2005, а также стал бронзовым призером чемпионата страны-2005. На его счету 7 матчей за сборную России, в том числе на чемпионате Европы-2004.