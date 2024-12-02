Букмекерская компания PARI выплатила 8,3 миллиарда рублей выигрышей клиентам в ноябре

Управляющий партнер букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев в своем Telegram-канале «Тот Самый Австриец» поделился некоторыми показателями компании за ноябрь 2024 года.

Сергеев сообщил, что по итогам прошедшего месяца компания выплатила выигрыши своим клиентам на сумму 8,3 миллиарда рублей. Он также добавил, что в ноябре компания приняла ставки у 320 тысяч игроков, а суммарное количество заключенных пари за этот период превысило 26 миллионов.

Ранее управляющий партнер PARI рассказал, что в октябре 2024 года около 70 тысяч игровых аккаунтов прошли первую идентификацию в Едином ЦУПИС, а 350 тысяч — первую идентификацию у букмекеров.